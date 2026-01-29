Volvo планирует выпустить гигантского конкурента BMW X7 7 29.01.2026, 16:29

Появились первые характеристики нового флагмана компании.

Кроссовер Volvo XC90 может получить старшего брата. Большая семейная модель получит электрифицированные силовые установки.

Выпустить большой кроссовер желает СЕО Volvo Хакан Самуэльссон. Об этом он заявил британскому изданию Autocar во время презентации электромобиля Volvo EX60.

По словам Хакана Самуэльссона, новый кроссовер Volvo еще не утвержден, но определенное представление о нем уже есть. Модель бросит вызов BMW X7, Mercedes-Benz GLS и будущему Audi Q9. Она будет ориентироваться, в первую очередь, на рынки Северной Америки и Китая, где немалый спрос на большие семейные кроссоверы.

Ожидается, что кроссовер будет использовать платформу SPA2 от Volvo XC90, однако будет значительно больше. Его длина точно превысит 5 метров и не исключено, что достигнет даже 5,5 м. В салоне установят три ряда кресел.

В случае появления новый Volvo будет электрифицированным. Он может получить плагин-гибридные установки следующего поколения, которые недавно анонсировали для того же Volvo XC90 и его младших братьев XC60 и XC40. Они будут иметь большую батарею, которая позволит преодолевать не менее 160 км в полностью электрическом режиме.

