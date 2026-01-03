В Италии создали робота для ползания по трубам и завалам без лишних моторов 3.01.2026, 5:59

Создатели вдохновились биологией.

Исследователи Университета Генуи в Италии разработали легкого ползучего робота для работы в узких трубах и пространствах, заполненных обломками. Робот получил название Porcospino Flex.

Об этом пишет издание Interesting Engineering.

Длина Porcospino Flex составляет 670 мм, а вес — всего 3,6 кг. Его конструкция вдохновлена сегментированными телами многоножек и защитными иглами дикобраза. Благодаря этому робот может проходить через сложные участки инфраструктуры и промышленные объекты, где обычная техника неэффективна.

Главный элемент конструкции — гибкий позвоночник из термопластичного полиуретана (TPU), напечатанный на 3D-принтере как одна деталь. Длина этого позвоночника — 440 мм. Внутри есть решетчатая структура, которая уменьшает вес, сохраняя прочность. Вдоль позвоночника сделано 15 пазов, позволяющих корпусу сгибаться влево или вправо до 120 градусов.

Такое сгибание происходит без дополнительных моторов. Благодаря этому робот естественно меняет форму, поглощает удары и лучше проходит препятствия.

Конечные части робота изготовлены из более прочного материала. В них размещены основные электронные компоненты: двигатели, аккумуляторы, драйверы управления и компьютер Raspberry Pi 4, который отвечает за движение и работу системы. Всего используется четыре редукторных мотора: два обеспечивают движение вперед, еще два управляют внутренними тросами, которые отвечают за сгибание корпуса.

Porcospino Flex передвигается на гусеницах с широкими шипами. Они помогают удерживать сцепление с грунтом, травой и краями препятствий. Во время испытаний робот неоднократно преодолевал ступеньки высотой 70 мм и уверенно двигался по асфальту с неровностями. Шипы также позволяют подтягиваться на выступы, сохраняя надежное сцепление.

Камеры, установленные с обеих сторон робота, передают изображение с ограниченных пространств несколько раз в секунду. Скорость движения составляет примерно 0,1 метра в секунду.

По словам разработчиков, прототип сейчас проходит экспериментальные испытания и управляется дистанционно по радиоканалу. Во время тестов проверяют механическую конструкцию и способность робота двигаться по неровной поверхности, приспосабливаясь к ней за счет пассивного сгибания и скручивания позвоночника.

Испытания включают преодоление одиночных и двойных ступенек, движение по траве — одной из самых сложных поверхностей из-за взаимодействия с шипами — а также заезд на бордюры на асфальте.

По сравнению с предыдущими версиями, Porcospino Flex стал легче и энергоэффективнее. Потребление энергии уменьшилось примерно на 15% без потери стабильности движения. Это стало возможным благодаря цельному корпусу и замене предыдущей конструкции из ABS-пластика на гибкий TPU-позвоночник.

Обновленные направляющие гусеницы и измененная система креплений улучшили управляемость. В результате робот получил лучшую маневренность, надежность и приспособленность к работе в сложных реальных условиях.

