3 января 2026, суббота, 0:56
Обстрел Харькова: под завалами нашли тело трехлетнего ребенка

  • 3.01.2026, 6:36
Обстрел Харькова: под завалами нашли тело трехлетнего ребенка

Российские оккупанты нанесли варварский удар жилому дому.

В результате обстрела РФ Харькова 2 января погиб ребенок. Об этом сообщили мэр города Игорь Терехов, начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Тело погибшего трехлетнего мальчика было найдено под завалами разрушенного дома. По предварительной информации, вместе с ребенком находилась мать. Их возраст не уточняется.

Днем в пятницу, 2 января, россияне нанесли удара по Харькову. Пострадало более 30 человек, среди них шестимесячный ребенок. Возраст остальных пострадавших – от 20 до 79 лет.

Предварительно, атака была осуществлена двумя ракетами типа «Искандер». Повреждены жилые дома, магазины, кафе, супермаркет.

