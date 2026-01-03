СМИ: Трамп отдал приказ нанести удары по целям в Венесуэле 2 3.01.2026, 11:23

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Информацию подтвердили американские официальные лица.

Официальные лица США заявили, что президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по целям в глубине Венесуэлы, в том числе по военным объектам.

Об этом сообщила журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс.

«Президент Трамп отдал приказ нанести удары по объектам в Венесуэле, включая военные объекты, сообщили американские чиновники, когда в субботу утром администрация усилила свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро», – говорится в ее сообщении в Х.

Представители американской администрации заявляли, что им известно о взрывах в Каракасе, но не уточняли роль США.

Примерно в 2 часа ночи по местному времени в субботу в столице Венесуэлы Каракасе было слышно не менее семи взрывов, а также пролетал самолет на низкой высоте. Жители разных районов выбежали на улицы. Некоторых из них было видно издалека из разных районов Каракаса.

Сообщения о взрывах появились после того, как американские военные в течение нескольких месяцев проводили операции против судов, которые, как считается, занимались контрабандой наркотиков в этом регионе, а администрация Трампа оказывала давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В этот регион были направлены тысячи американских военнослужащих и несколько военных кораблей, а президент Трамп в течение нескольких недель намекал на возможную более масштабную военную операцию.

