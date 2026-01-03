Мадуро объявил в Венесуэле чрезвычайное положение 13 3.01.2026, 11:44

4,290

Диктатор в панике призвал к «мобилизации».

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ об объявлении чрезвычайного положения в стране. Об этом заявили в МИД Венесуэлы. Также там призвали мобилизоваться, чтобы победить «империалистическую агрессию», пишет УНИАН.

В заявлении отмечается, что «Венесуэла отвергает, отрицает и осуждает перед международным сообществом серьезную военную агрессию, совершенную нынешним правительством США».

В ведомстве считают, что целью США является «захват стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых».

В МИД Венесуэлы добавили, что Мадуро «подписал и приказал выполнить указ об объявлении чрезвычайного положения на всей территории страны, чтобы защитить права населения, полноценное функционирование республиканских институтов и немедленно перейти к вооруженной борьбе».

3 января президент США Дональд Трамп начал операцию против Венесуэлы, в столице Каракасе гремят мощные взрывы. Журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на заявления американских чиновников рассказала, что Трамп приказал нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, включая военные объекты. На улицах появилась венесуэльская бронетехника, она стягивается к президентскому дворцу. В сети распространяются кадры ударов по Каракасу, вероятно, ракетами Tomahawk.

