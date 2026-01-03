Командиры РФ забирают выплаты и бросают солдат в «ямы»
- 3.01.2026, 12:09
Украинские партизаны узнали о ситуации на Херсонском направлении.
Российские командиры на Херсонском направлении забирают выплаты и бросают солдат в «ямы» за отказ идти на штурмы.
Об этом сообщает Telegram партизанского движения «АТЕШ».
Агенты «АТЕШ» из состава 205 ОМСБр фиксируют системную схему давления со стороны командиров. Они лишают солдат выплат и статуса участников боевых действий по статье «Дезертирство», а также премий - за отказ выходить на заведомо гибельные штурмы.
Бойцов, которые не согласны идти в атаки, принудительно отправляют в «ямы» - импровизированные карцеры под открытым небом. Там их держат без связи, без права на сон и без доступа к медицинской помощи.
Перед каждым очередным броском солдатам заявляют: «Не хочешь - пиши рапорт и забудь о деньгах».
У тех, кто не подчиняется, изымают банковские карты, блокируют выплаты через финчасть и переводят в статус «без выполняемых задач». После этого большинство соглашается идти в атаку.
На одной из точек пребывания подразделения такие карцеры увеличили вдвое. Цена отказа - сутки в грязи под охраной, а потом штурм без права выбора. Командование называет это «мотивацией».
«Внутри подразделений уже не верят ни обещаниям, ни приказам. Люди мечтают только об одном - выжить и выбраться оттуда любой ценой», - рассказали в «АТЕШ».