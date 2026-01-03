закрыть
3 января 2026, суббота, 14:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Киев прибыли советники по нацбезопасности 15 стран Европы и НАТО

  • 3.01.2026, 13:17
  • 2,632
В Киев прибыли советники по нацбезопасности 15 стран Европы и НАТО
Фото: t.me/umerov_rustem

Стала известна цель визита.

В субботу, 3 января, в Киев прибыли советники по вопросам национальной безопасности европейских стран.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров в Telegram-канале.

Во встречах принимают участие представители Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Финляндии, Канады, Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании. Также к переговорам присоединились представители НАТО, Европейского совета и Европейской комиссии.

Фото: t.me/umerov_rustem
Фото: t.me/umerov_rustem
Фото: t.me/umerov_rustem
Фото: t.me/umerov_rustem

По словам Умерова, впереди - насыщенный рабочий день. Стороны будут обсуждать вопросы безопасности и экономики, работу с рамочными документами, а также координацию дальнейших шагов Украины с международными партнерами.

Встреча советников из США и Европы

В конце года президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине планируют провести встречу на уровне советников из США и Европы, которая может состояться уже в январе.

«Эта встреча будет, я начал ее обсуждать сразу после встречи с Трампом (президент США - ред.). Я уже соединился с Макроном (президент Франции - ред.), несколькими другими нашими партнерами и буду продолжать эти консультации и будет такая встреча», - добавил Зеленский.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский
Забытый урок Рейгана
Забытый урок Рейгана Петр Издебский
Вернуться домой
Вернуться домой Ирина Халип