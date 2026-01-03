закрыть
3 января 2026, суббота, 14:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинский воин устроил засаду и ликвидировал трех оккупантов в ближнем бою

  • 3.01.2026, 14:36
Украинский воин устроил засаду и ликвидировал трех оккупантов в ближнем бою

Бой в заснеженной местности на Гуляйпольском направлении показали на видео.

Боец Сил обороны батальона «Морок» 225-го отдельного штурмового полка ВСУ вступил в ближний стрелковый бой и ликвидировал трех оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский воин в заснеженной местности на Гуляйпольском направлении организовал засаду в здании и уничтожил россиян, когда те пытались спрятаться в нем.

Кадры результативной работы бойца обнародованы в социальных сетях.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский
Забытый урок Рейгана
Забытый урок Рейгана Петр Издебский
Вернуться домой
Вернуться домой Ирина Халип