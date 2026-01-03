Украинский воин устроил засаду и ликвидировал трех оккупантов в ближнем бою 3.01.2026, 14:36

Бой в заснеженной местности на Гуляйпольском направлении показали на видео.

Боец Сил обороны батальона «Морок» 225-го отдельного штурмового полка ВСУ вступил в ближний стрелковый бой и ликвидировал трех оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский воин в заснеженной местности на Гуляйпольском направлении организовал засаду в здании и уничтожил россиян, когда те пытались спрятаться в нем.

Кадры результативной работы бойца обнародованы в социальных сетях.

