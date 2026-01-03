Мария Корина Мачадо: Мы готовы взять ответственность за страну 2 3.01.2026, 19:20

2,388

Оппозиция Венесуэлы объявила о начале политического перехода.

Венесуэльская оппозиция во главе с лауреатом Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо выступила с первым официальным заявлением после американской операции против режима Николаса Мадуро, пишет BILD.

В заявлении говорится, что Николас Мадуро «с этого дня предстанет перед международным правосудием за жестокие преступления против венесуэльцев и граждан других стран».

Оппозиция подчеркивает, что, отказавшись от переговорного выхода из кризиса, Мадуро сам подтолкнул ситуацию к силовому сценарию.

«В условиях его отказа принять согласованный путь выхода правительство Соединенных Штатов выполнило свое обещание обеспечить верховенство права», — говорится в тексте.

Мачадо и ее сторонники заявляют о готовности немедленно взять на себя ответственность за страну.

«Настал час, когда народный суверенитет и национальный суверенитет снова будут действовать в нашей стране. Мы наведем порядок, освободим политических заключенных, построим выдающуюся страну и вернем наших детей домой», — сказано в обращении.

Отдельное обращение адресовано венесуэльцам за рубежом.

«Венесуэльцам за рубежом: вы нам нужны мобилизованными — для активизации правительств и граждан мира и для их немедленного вовлечения в масштабную операцию по строительству новой Венесуэлы», — добавила Мачадо.

