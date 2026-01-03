ВСУ продолжают контролировать северную часть Покровска
- 3.01.2026, 21:41
Российские атаки захлебываются.
В районе Покровско-Мирноградской агломерации продолжаются активные действия украинских подразделений, северная часть Покровска остается под контролем Сил обороны Украины.
Об этом говорится в сводке Группировки войск «Схід» по состоянию на 18:00 3 января, передает «Цензор.НЕТ».
Продолжаются активные действия
Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ «Схід» сдерживают натиск противника и с начала суток отразили 49 российских штурмов.
Отмечается, что продолжаются активные действия украинских подразделений в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Враг несет значительные потери.
Атаки РФ
На Покровском направлении сегодня враг 16 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Филия и в сторону Белицкого. Одно боевое столкновение продолжается.
Ситуация в Покровске
Силы обороны Украины продолжают контролировать северную часть Покровска.
В Мирнограде украинские подразделения удерживают оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу.
«Логистика остается затрудненной. Для усиления наших возможностей снабжения принимаются меры по расширению логистических коридоров в Мирноград», - добавили в ГВ «Схід».