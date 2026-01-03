ВСУ продолжают контролировать северную часть Покровска 3.01.2026, 21:41

Российские атаки захлебываются.

В районе Покровско-Мирноградской агломерации продолжаются активные действия украинских подразделений, северная часть Покровска остается под контролем Сил обороны Украины.

Об этом говорится в сводке Группировки войск «Схід» по состоянию на 18:00 3 января, передает «Цензор.НЕТ».

Продолжаются активные действия

Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ «Схід» сдерживают натиск противника и с начала суток отразили 49 российских штурмов.

Отмечается, что продолжаются активные действия украинских подразделений в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Враг несет значительные потери.

Атаки РФ

На Покровском направлении сегодня враг 16 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Филия и в сторону Белицкого. Одно боевое столкновение продолжается.

Ситуация в Покровске

Силы обороны Украины продолжают контролировать северную часть Покровска.

В Мирнограде украинские подразделения удерживают оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу.

«Логистика остается затрудненной. Для усиления наших возможностей снабжения принимаются меры по расширению логистических коридоров в Мирноград», - добавили в ГВ «Схід».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com