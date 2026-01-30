7 мая 2026, четверг, 15:06
Китай начал перекрывать схемы по поставке машин в Россию

3
  • 30.01.2026, 14:12
  • 8,596
Министерство торговли КНР утвердило новые правила экспорта.

Китайские власти начали активно блокировать неофициальные схемы поставок автомобилей в Россию, пишет The Moscow Times. На таможне в Суйфэньхэ была задержана партия из 500 новых автомобилей Nissan, Mazda и Zeekr, предназначенных для российских покупателей. Причиной задержания стало введение запрета на вывоз новых автомобилей под видом подержанных. Эти машины были приобретены менее 180 дней назад, что исключает возможность их вывоза как б/у..

По прогнозам, покупатели смогут получить автомобили не ранее лета, поскольку они останутся на стоянке минимум на полгода. Такое решение связано с усиливающейся борьбой китайских властей с экспортом новых автомобилей, которые ранее вывозились за границу как бывшие в употреблении. В Китае автомобили продаются дешевле благодаря госпрограммам субсидирования, поэтому российские покупатели оформляли их на фиктивных владельцев — граждан Китая — и вывозили как подержанные.

С 1 января 2026 года новый автомобиль должен оставаться в Китае не менее 180 дней после покупки. Несмотря на это, продавцы и российские импортеры продолжают обещать клиентам поставки «в обход правил», ссылаясь на договоренности с заводами и субсидии под конкретные бренды, не предупреждая покупателей о возможных задержках.

14 ноября Министерство торговли КНР утвердило новые правила экспорта автомобилей с пробегом, которые призваны строго контролировать вывод новых машин под видом б/у. Такой автомобиль можно будет вывезти только при наличии письменного подтверждения действующих программ гарантийного обслуживания в стране назначения, заверенного печатью завода-изготовителя. Без этого документа экспортная лицензия не будет выдана. Также вводятся дополнительные требования к экспортным лицензиям, включая обязательное указание даты выпуска автомобиля и запрет на перенос неиспользованных лицензий на следующий год.

Ожидается, что новые правила фактически остановят независимый экспорт автомобилей из Китая в Россию. По данным «Автостата», в прошлом году было ввезено 210 тыс. автомобилей возрастом до трех лет, около трети из которых ввезены физическими лицами. В начале года их доля составляла 12%, а к октябрю достигла 50%. Минпромторг ранее указывал, что такие схемы позволяют экономить на налогах и сборах.

Ужесточение экспортных правил происходит на фоне роста цен для российских потребителей. С декабря в России отменяются льготы по утилизационному сбору для автомобилей с двигателями мощностью от 160 л.с.

