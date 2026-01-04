Гаджеты в новом году могут резко подорожать
- 4.01.2026, 3:31
Производители предупреждают о многократном росте стоимости комплектующих.
Глобальный рынок электроники ожидает масштабный рост цен в 2026 году. Основной причиной может стать стремительное удорожание одного из ключевых компонентов – оперативной памяти, стоимость которой всего за последние два месяца 2025 года выросла более чем в два раза, пишет BBC.
Причина кризиса – ИИ
Эксперты связывают ценовой шок на рынке электроники с беспрецедентным бумом в сфере искусственного интеллекта. Активное строительство центров обработки данных для ИИ-систем резко увеличило спрос на оперативную память, создав острый дефицит на рынке.
Многие поставщики даже перестали публиковать актуальные прайс-листы из-за постоянного роста цен.
Генеральный директор компании CyberPowerPC Стив Мейсон в интервью BBC подтвердил масштаб проблемы.
«Нам называют цены примерно на 500% выше, чем всего пару месяцев назад», – утверждает эксперт.
В среднем по рынку стоимость оперативной памяти уже выросла в 2,5 раза.
Как это отразится на потребителях
Удорожание компонентов напрямую ударит по карманам покупателей. Доля оперативной памяти в общей стоимости персонального компьютера уже увеличилась с 15–20 до 30–40%.
Эксперты прогнозируют, что себестоимость производства стандартного ноутбука с 16 ГБ памяти может вырасти на $40–50, а типичного смартфона – не менее чем на $30.
Этот кризис затрагивает не только потребительскую электронику. Оперативная память используется в широком спектре устройств – от смарт-телевизоров до критически важного медицинского оборудования, что делает текущую ситуацию системной проблемой для всей технологической индустрии.