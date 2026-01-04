«Сергей, с Рождеством»: Рубио насмешливо ответил на возмущение Лаврова из-за захвата Мадуро 2 4.01.2026, 13:21

1,972

Марко Рубио

Фото: Reuters

Мнение Кремля по этому поводу Белый дом не волнует.

Госсекретарь США Марко Рубио публично ответил Москве на ее возмущение по поводу ареста диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро. Он дал понять, что мнение Кремля по этому поводу Белый дом не волнует.

Ответ был опубликован Госдепом США. Рубио дал понять, что Москва, увязшая в войне против Украины, сегодня не способна ни на что, кроме слов.

«Нас не волнует эскалация конфликта с Россией из-за Венесуэлы. Мы так и думали, что они окажут риторическую поддержку режиму Мадуро. Думаю, у них и без того де по горло в Украине. И если Лавров смотрит, Сергей, с Рождеством. В конце концов, я ожидал именно того, что они сказали. Риторика, которую мы услышали, (…) не является фактором, влияющим на наше понимание всего происходящего», - сказал госсекретарь США.

Такие пренебрежительные слова из уст Рубио, вероятно, довольно болезненно восприняли в Кремле.

В ночь на 3 января Соединенные Штаты провели дерзкую военную операцию в Венесуэле, в ходе которой был задержан диктатор Николас Мадуро. Спецназ США уже вывез его на американскую землю, где он вскоре предстанет перед судом по обвинению в наркотерроризме.

Москва, реагируя на захват своего ключевого союзника, обвинила США в «вооруженной агрессии». Российский МИД выразил «глубокую озабоченность и осуждение», потребовав освободить Мадуро.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com