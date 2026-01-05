закрыть
5 января 2026
Россияне ударили по больнице в Киеве

  • 5.01.2026, 8:03
Россияне ударили по больнице в Киеве

Есть погибший и пострадавшие.

В ночь на 5 января россияне совершили очередную атаку на Киев, есть разрушения, погиб человек.

По данным украинской Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в Оболонском районе произошло попадание в четырехэтажное здание больницы с работающим стационарным отделением, пишет unian.net.

«Пожар ликвидирован. При обследовании помещений обнаружено тело человека», - говорится в сообщении.

Спасатели отмечают, что эвакуированы 25 человек, три человека пострадали.

На месте работало около 50 спасателей и 10 единиц пожарно-спасательной техники.

По данным председателя Оболонской РГА Кирилла Фесика, удар нанесен по частной больнице, во время удара там находилось около 70 человек.

«Спасатели и все профильные службы делают все возможное для безопасной эвакуации персонала и пациентов», - заявил он.

