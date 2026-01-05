Россияне ударили по больнице в Киеве

Россияне ударили по больнице в Киеве1
5.01.2026
- 4,196
Есть погибший и пострадавшие.
В ночь на 5 января россияне совершили очередную атаку на Киев, есть разрушения, погиб человек.
По данным украинской Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в Оболонском районе произошло попадание в четырехэтажное здание больницы с работающим стационарным отделением, пишет unian.net.
«Пожар ликвидирован. При обследовании помещений обнаружено тело человека», - говорится в сообщении.
Спасатели отмечают, что эвакуированы 25 человек, три человека пострадали.
На месте работало около 50 спасателей и 10 единиц пожарно-спасательной техники.
По данным председателя Оболонской РГА Кирилла Фесика, удар нанесен по частной больнице, во время удара там находилось около 70 человек.
«Спасатели и все профильные службы делают все возможное для безопасной эвакуации персонала и пациентов», - заявил он.