Россияне ударили по больнице в Киеве 1 5.01.2026, 8:03

4,196

Есть погибший и пострадавшие.

В ночь на 5 января россияне совершили очередную атаку на Киев, есть разрушения, погиб человек.

По данным украинской Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в Оболонском районе произошло попадание в четырехэтажное здание больницы с работающим стационарным отделением, пишет unian.net.

«Пожар ликвидирован. При обследовании помещений обнаружено тело человека», - говорится в сообщении.

Спасатели отмечают, что эвакуированы 25 человек, три человека пострадали.

На месте работало около 50 спасателей и 10 единиц пожарно-спасательной техники.

По данным председателя Оболонской РГА Кирилла Фесика, удар нанесен по частной больнице, во время удара там находилось около 70 человек.

«Спасатели и все профильные службы делают все возможное для безопасной эвакуации персонала и пациентов», - заявил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com