5 января 2026, понедельник, 11:06
Times: Аятолла Хаменеи готовится бежать

12
  • 5.01.2026, 9:54
  • 9,256
Times: Аятолла Хаменеи готовится бежать
Аятолла Хаменеи

Возможно, в Москву.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи разработал план эвакуации из страны в случае, если иранским силовикам не удастся подавить протесты. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на отчет разведки.

В статье говорится, что 86-летний иранский лидер планирует бежать из Тегерана в сопровождении ближайшего окружения, состоящего из 20 помощников и членов семьи, если он увидит, что армия и силы безопасности начнут переходить на сторону протестующих или перестанут выполнять приказы.

«Хаменеи бежит в Москву, поскольку для него нет другого места», — заявил газете Бени Сабти, который десятилетиями служил в израильской разведке после бегства из Ирана через восемь лет после исламской революции.

План побега, отмечает Times, основан на опыте бегства свергнутого в декабре 2024 года сирийского диктатора Башара Асада, который сбежал из Дамаска в Москву, чтобы воссоединиться со своей семьей, прежде чем столица страны была захвачена.

