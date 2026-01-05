Times: Аятолла Хаменеи готовится бежать 12 5.01.2026, 9:54

9,256

Аятолла Хаменеи

Возможно, в Москву.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи разработал план эвакуации из страны в случае, если иранским силовикам не удастся подавить протесты. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на отчет разведки.

В статье говорится, что 86-летний иранский лидер планирует бежать из Тегерана в сопровождении ближайшего окружения, состоящего из 20 помощников и членов семьи, если он увидит, что армия и силы безопасности начнут переходить на сторону протестующих или перестанут выполнять приказы.

«Хаменеи бежит в Москву, поскольку для него нет другого места», — заявил газете Бени Сабти, который десятилетиями служил в израильской разведке после бегства из Ирана через восемь лет после исламской революции.

План побега, отмечает Times, основан на опыте бегства свергнутого в декабре 2024 года сирийского диктатора Башара Асада, который сбежал из Дамаска в Москву, чтобы воссоединиться со своей семьей, прежде чем столица страны была захвачена.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com