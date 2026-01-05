Times: Аятолла Хаменеи готовится бежать

Times: Аятолла Хаменеи готовится бежать12
Возможно, в Москву.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи разработал план эвакуации из страны в случае, если иранским силовикам не удастся подавить протесты. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на отчет разведки.
В статье говорится, что 86-летний иранский лидер планирует бежать из Тегерана в сопровождении ближайшего окружения, состоящего из 20 помощников и членов семьи, если он увидит, что армия и силы безопасности начнут переходить на сторону протестующих или перестанут выполнять приказы.
«Хаменеи бежит в Москву, поскольку для него нет другого места», — заявил газете Бени Сабти, который десятилетиями служил в израильской разведке после бегства из Ирана через восемь лет после исламской революции.
План побега, отмечает Times, основан на опыте бегства свергнутого в декабре 2024 года сирийского диктатора Башара Асада, который сбежал из Дамаска в Москву, чтобы воссоединиться со своей семьей, прежде чем столица страны была захвачена.