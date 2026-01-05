NYT: ИИ выходит на поле боя в Украине 1 5.01.2026, 17:16

2,630

Война с применением беспилотников перешла на совершенно новый уровень.

За последний год война в Украине стала полигоном для новой и военной технологии — боевых дронов с элементами искусственного интеллекта. Если раньше большинство беспилотников требовали постоянного управления оператором, то теперь на фронте все чаще применяются аппараты, способные самостоятельно наводиться на цель и атаковать ее без участия человека на финальном этапе, пишет The New York Times.

Украинские подразделения начали использовать автономные и полуавтономные дроны, устойчивые к радиоэлектронному подавлению. Один из таких аппаратов, известный под названием Bumblebee, после захвата цели может продолжить атаку даже при полной потере связи с оператором. По данным разработчиков и военных, такие дроны уже совершили тысячи боевых вылетов, нанося удары по складам, технике и позициям противника там, где обычные дроны оказывались бессильны.

Разработка и внедрение подобных систем ускорились из-за активного применения средств радиоэлектронной борьбы. В ответ украинские инженеры и стартапы, при поддержке государства, западных инвесторов и частных технологических компаний, начали оснащать дроны компьютерным зрением, автономной навигацией и алгоритмами распознавания целей. Некоторые системы позволяют одному оператору управлять сразу десятками беспилотников, что приближает внедрение концепции «роя дронов».

При этом эксперты и правозащитники бьют тревогу. Они предупреждают, что автономный выбор целей оружием без прямого человеческого решения ставит под угрозу нормы международного гуманитарного права и защиту гражданского населения. Несмотря на заявления разработчиков о сохранении «человека в контуре принятия решений», техническая возможность полной автономии уже существует.

Эра ИИ-оружия перестала быть теорией. Она формируется здесь и сейчас — без международных правил и с далеко идущими последствиями для будущих конфликтов.

