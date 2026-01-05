Польша открыла новый участок скоростной трассы к границе с Беларусью 5.01.2026, 17:24

Речь идет о дороге S-19 в Подляском воеводстве.

Польша открыла для движения новый участок скоростной трассы S-19, которую строят к границе с Беларусью, к пункту пропуска «Кузница Белостоцкая» (с белорусской стороны — «Брузги»), пишет AV.BY.

Длина этого отрезка составляет 9,3 километра. Он тянется от развязки в Кузнице до узла Сокулка-Пулноц. При этом строительство трассы S-19 в сторону Беларуси ещё не завершено полностью, отмечает «Автогродно».

В ближайшие месяцы планируют ввести в эксплуатацию участок трассы под названием DK-19 — от самого пограничного перехода до развязки в Кузнице. Протяжённость этого участка — чуть более 5 км.

Контракт на строительство и проектирование был подписан 12 марта 2021 года. Разрешение на реализацию дорожной инвестиции воевода Подляского воеводства выдал в декабре 2022 года, а уже в январе 2023-го строительную площадку передали подрядчику — компании PORR.

Напомним, ранее сообщалось, что скоростную четырёхполосную трассу S-19 Белосток — Кузница адаптируют к интенсивному движению для грузовиков с нагрузкой 11,5 т на ось, а вблизи Беларуси возведут логистический центр на 820 мест для фур.

Стоимость реализации всего участка — от границы Польши и Беларуси до узла Сокулка-Пулноц — составляет 526,2 млн злотых, или около 146,5 млн долларов.

