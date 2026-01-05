Глава литовских перевозчиков: Фуры по-прежнему заблокированы в Беларуси 5.01.2026, 18:12

Прогресса по их возвращению нет.

Литовская Национальная ассоциация автоперевозчиков LINAVA готовит коллективный иск к правительству своей страны из-за застрявших на территории Беларуси фур, заявил ее глава Эрландас Микенас.

«Никаких сдвигов, что касается возвращения фур, у нас нет. Нет никаких новостей ни из Беларуси, ни со стороны правительства», — цитирует его Delfi.

«При содействии адвокатов мы обратимся к правительству, — сказал Микенас. — Планы будут определены адвокатскими конторами, но они приблизительно ясны — сначала мы будем искать решения мирным путем, а если это не удастся, у нас есть и другие».

По словам главы ассоциации, в конце декабря ее члены встретились с представителями Министерства транспорта и сообщения, где «пришли к соглашению о том, что первоочередной задачей должно быть возвращение фур, застрявших в Беларуси, а не их точный подсчет».

