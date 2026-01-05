Дрон ВСУ уничтожил группу россиян вместе с техникой РЭБ

Дрон ВСУ уничтожил группу россиян вместе с техникой РЭБ1
- 5.01.2026, 18:41
Ликвидировано не менее 12 захватчиков.
Украинские операторы дронов 105-й отдельной бригады территориальной обороны поразили группу оккупантов возле здания.
Как сообщает «Цензор.НЕТ», ударный дрон подлетел во время высадки российских военных возле их укрытия и в момент поразил скопление врагов.
На кадрах зафиксировано не менее 12 захватчиков.
Также бойцы добавляют, что рядом с врагами стояли две машины с РЭБ, которые были выведены из строя в результате взрыва.