Дрон ВСУ уничтожил группу россиян вместе с техникой РЭБ 1 5.01.2026, 18:41

1,786

Ликвидировано не менее 12 захватчиков.

Украинские операторы дронов 105-й отдельной бригады территориальной обороны поразили группу оккупантов возле здания.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», ударный дрон подлетел во время высадки российских военных возле их укрытия и в момент поразил скопление врагов.

На кадрах зафиксировано не менее 12 захватчиков.

Также бойцы добавляют, что рядом с врагами стояли две машины с РЭБ, которые были выведены из строя в результате взрыва.

