NYT: У Мадуро не будет иммунитета в США 4 5.01.2026, 18:54

1,930

Фото: Adriana Loureiro Fernandez/The New York Times

Но сценарий «управления» Венесуэлой вызывает юридические споры.

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты будут «управлять» Венесуэлой после возможного захвата Николаса Мадуро, вызывает множество вопросов. Эксперты отмечают, что президент США не имеет полномочий для прямого управления чужой страной, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Юристы напоминают о прецеденте Панамы 1989 года, когда США свергли Мануэля Норьегу, обвиняемого в торговле наркотиками. Хотя США помогли оппозиционному лидеру, Джордж Буш-старший не претендовал на прямое управление страной, ограничившись поддержкой местных властей. Прямое управление Венесуэлой выглядело бы как незаконная оккупация.

Заявления Трампа о «подчинении» вице-президента Венесуэлы Делси Родригес подчеркивают неопределенность стратегии. Профессор юридической школы Кардозо Ребекка Ингбер отметила, что любые шаги США по управлению Венесуэлой потребовали бы согласия Конгресса и были бы нарушением международного права.

Международное право предусматривает, что применение силы на территории суверенного государства возможно только с согласия правительства, по самообороне или при разрешении Совета Безопасности ООН. Арест Мадуро и его жены Силии Флорес в США вызывает споры о нарушении этих норм, однако американские суды обычно не рассматривают способ доставки обвиняемого, если у них есть юрисдикция для судебного преследования.

Вопрос иммунитета главы государства также сложен. Хотя международное право обычно защищает президентов от ареста за рубежом, США не признают Мадуро законным президентом с 2019 года, что, по мнению юристов, может лишить его права на защиту.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com