Беларусь начала экспорт продовольствия в КНДР 4 5.01.2026, 19:01

2,230

Речь идет о десятках тонн мясной продукции.

Как стало известно «Зеркалу», в середине декабря крупная партия мясных продуктов отправилась из Беларуси в КНДР по железной дороге. Плата за этот товар прошла в том числе через счета польской фирмы. Рассказываем подробности сделки, которую белорусские власти, похоже, предпочли не афишировать.

Фото: rw.by

Через Россию в Пхеньян

По информации источника «Зеркала», в середине декабря 2025 года из Беларуси в КНДР отправили разные виды мясной продукции: блоки из говядины, куриные ножки, тушенку, субпродукты. На экспорт пошли товары нескольких предприятий из разных областей страны. Вся партия заняла несколько вагонов, общий вес исчислялся десятками тонн, а стоимость — сотнями тысяч долларов.

Согласно одному из оказавшихся в распоряжении редакции документов, получателем стала Korea SongJin Trading Company. Указан ее адрес в Пхеньяне, столице КНДР: Jongbaek 1, район Rakrang. О самой компании почти нет публичной информации, в международных санкционных списках мы ее не нашли.

Фото: Mimura, wikipedia.org

Вагоны из Беларуси шли в Северную Корею через Россию. Маршрут проходил через станции Хасан в одноименном поселке Приморского края России и Туманган в КНДР — ключевой транзитный пункт для всех пассажиров и грузов, которые следуют по суше между двумя странами.

«Не покупали ничего, просто оплачивали»

Хотя конечным пунктом поставки указана КНДР, в графе «покупатель» в документах значится польская фирма Zendia. Согласно официальным реестрам, ее единственный владелец сейчас — гражданин Беларуси, 52-летний Дмитрий Радевич.

В прошлом он работал в транспортной отрасли, следует из официальных баз данных, предоставленных «Зеркалу» организацией BELPOL. С 2012 года Радевич занимал должность замдиректора в «Белинтертрансе» — предприятие входит в структуру Беларусской железной дороги и занимается международными перевозками. С 2018 года работал в компании «СБ-ТРАНС», на отраслевой конференции его представляли коммерческим директором.

Фото: seanews.ru

«Зеркало» обратилось к Дмитрию Радевичу, однако тот отказался от комментариев, лишь отметил, что к польскому юрлицу с просьбой «просто оплатить» обратилась белорусская компания-партнер.

Легально ли поставлять в КНДР продукты?

Северная Корея находится под международными санкциями Совета Безопасности ООН с 2006 года — после первых испытаний ядерного оружия. Ограничения в первую очередь касаются оружия, ядерных технологий, предметов роскоши, а также финансовых операций. Продовольствие и медикаменты из санкционного списка исключены.

Однако торговля с КНДР несет репутационные риски. К примеру, известная страховая компания Lloyd’s предупреждала, что страна имеет большой опыт в обходе санкций и использует для этого многоуровневые схемы.

Эксперты называли в числе «красных флагов» поставки товаров, которые могут быть использованы в производстве ядерного оружия, нестыковки в документах, а также использование посредников из третьих стран.

«Активизация диалога»

Белорусские власти публично пока не сообщали о начале торговли продовольствием с КНДР. Но последние два года активно развивали отношения с этой страной.

В июле 2024 года в Северной Корее побывал министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков. Согласно официальному сообщению МИД, обсуждалось развитие двустороннего экономического сотрудничества «в сферах, не ограниченных решениями Совета Безопасности ООН». В частности, речь шла о поставках в КНДР белорусских продуктов и традиционной корейской косметики на наш рынок.

Фото: Центральное телеграфное агентство Кореи

В мае 2025 года в КНДР ездила еще одна белорусская делегация, на этот раз во главе с вице-премьером Юрием Шулейко, который курирует в правительстве агропромышленный комплекс.

В октябре 2025 года уже в Беларусь прибыла глава внешнеполитического ведомства КНДР Чве Сон Хи. «Достигнута договоренность о расширении взаимодействия по всем направлениям, в том числе в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах», — рассказали в пресс-службе белорусского МИД.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com