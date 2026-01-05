закрыть
5 января 2026, понедельник, 20:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Американский сенатор появился в эфире Fox в кепке с надписью «Сделаем Иран снова великим»

1
  • 5.01.2026, 19:06
  • 1,974
Американский сенатор появился в эфире Fox в кепке с надписью «Сделаем Иран снова великим»

Фотофакт.

Американский сенатор Линдси Грэм появился в эфире телеканала Fox News в кепке с надписью «Сделаем Иран снова великим».

«Я молюсь и надеюсь, что 2026 год станет годом, когда мы снова сделаем Иран великим», — сказал сенатор.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что США могут нанести вооруженный удар по Ирану в случае появления жертв среди населения во время протестов.

В конце декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Протесты охватили более 60 городов в 25 провинциях страны. Крупнейшие акции проходят в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это будет однозначно интересный год
Это будет однозначно интересный год Виктор Андрусив
Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский
Забытый урок Рейгана
Забытый урок Рейгана Петр Издебский