Американский сенатор появился в эфире Fox в кепке с надписью «Сделаем Иран снова великим» 1 5.01.2026, 19:06

1,974

Фотофакт.

Американский сенатор Линдси Грэм появился в эфире телеканала Fox News в кепке с надписью «Сделаем Иран снова великим».

«Я молюсь и надеюсь, что 2026 год станет годом, когда мы снова сделаем Иран великим», — сказал сенатор.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что США могут нанести вооруженный удар по Ирану в случае появления жертв среди населения во время протестов.

В конце декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Протесты охватили более 60 городов в 25 провинциях страны. Крупнейшие акции проходят в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

