5 января 2026, понедельник, 21:44
ВСУ поразили ключевой элемент российского комплекса С-300В в Донецкой области

  • 5.01.2026, 21:27
ВСУ поразили ключевой элемент российского комплекса С-300В в Донецкой области

Видео.

Силы беспилотных систем в понедельник, 5 января, поразили радиолокационную систему российского зенитно-ракетного комплекса С-300В в Донецкой области.

Оэтом написал командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди в Telegram.

Он рассказал, что РЛС ЗРК С-300В российских оккупантов поражена военными из 412 бригады «Немезис».

Для удара был использован боеприпас класса «мидл-страйк». Он имеет боевую часть в десятки, а иногда и более 100 килограммов.

ЗРК С-300В - советский зенитный ракетный комплекс для обороны важных военных объектов, группировок войск, самоходная система противоракетной и противосамолетной обороны.

Мадяр отметил, что уничтожен РЛС 9С32 - ключевой компонент комплекса С-300В, а именно станция РЛС и станция наведения 12 управляемых ракет одновременно по шести различным целям.

«Короче, советское, но дорогое и мощное железо», - резюмировал он.

