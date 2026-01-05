ВСУ поразили ключевой элемент российского комплекса С-300В в Донецкой области
- 5.01.2026, 21:27
Видео.
Силы беспилотных систем в понедельник, 5 января, поразили радиолокационную систему российского зенитно-ракетного комплекса С-300В в Донецкой области.
Оэтом написал командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди в Telegram.
Он рассказал, что РЛС ЗРК С-300В российских оккупантов поражена военными из 412 бригады «Немезис».
Для удара был использован боеприпас класса «мидл-страйк». Он имеет боевую часть в десятки, а иногда и более 100 килограммов.
ЗРК С-300В - советский зенитный ракетный комплекс для обороны важных военных объектов, группировок войск, самоходная система противоракетной и противосамолетной обороны.
Мадяр отметил, что уничтожен РЛС 9С32 - ключевой компонент комплекса С-300В, а именно станция РЛС и станция наведения 12 управляемых ракет одновременно по шести различным целям.
«Короче, советское, но дорогое и мощное железо», - резюмировал он.