В США выбили окна в доме вице-президента Джей Ди Вэнса 5.01.2026, 22:10

1,830

Джей Ди Вэнс

Инцидент произошел в ночь на 5 января.

Злоумышленники разбили окна в доме вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса в штате Огайо, передает CNN.

Нападение произошло в ночь на понедельник. По данным Секретной службы, один из подозреваемых был задержан неподалеку от дома. Его имя не разглашается, подробности о личности не приводятся.

«Секретная служба США координирует свои действия с полицейским управлением Цинциннати и прокуратурой в процессе рассмотрения решений о предъявлении обвинений», — заявил пресс-секретарь Энтони Гульельми.

Самого Вэнса и его близких не было ни в здании, ни в городе — эту информацию подтвердили CNN в Белом доме. Пресс-секретарь Вэнса, Тейлор Ван Кирк, уточнил, что семья вице-президента во время инцидента находилась в Вашингтоне, передает NBC.

Вэнс родом из Мидлтауна, штат Огайо. В этом же штате он поступил в университет, где в 2009 году получил степень бакалавра в области политологии и философии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com