ВСУ показали, как проходит поиск российских оккупантов в Купянске
- 5.01.2026, 22:25
Видео.
Украинские защитники обнаружили и взяли в плен оккупанта в Купянске. Он корректировал удары по позициям воинов Сил обороны Украины.
Об этом сообщает 8 полк спецназначения ССО имени князя Изяслава Мстиславича.
Как отметили в 8 полку спецназначения ССО, на присутствие «крысы “ в одном из районов Купянска указывали данные радиоперехвата. Противник постоянно менял локации и скрывался.
Обнаружение было длительным и тщательным из-за плотной городской застройки, большого количества укрытий и потенциальных огневых позиций.
«Результат - корректировщик был обнаружен и взят плен. Очередная успешно выполненная задача», - подчеркнули в подразделении.
За успешное выполнение боевых задач на Купянском направлении бойцы ССО получили отличия и награды. В частности, оператор ССО «Борисфен» был награжден орденом «За мужество» I степени.