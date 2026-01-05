ВСУ показали, как проходит поиск российских оккупантов в Купянске 5.01.2026, 22:25

Иллюстративное фото: Getty Images

Видео.

Украинские защитники обнаружили и взяли в плен оккупанта в Купянске. Он корректировал удары по позициям воинов Сил обороны Украины.

Об этом сообщает 8 полк спецназначения ССО имени князя Изяслава Мстиславича.

Как отметили в 8 полку спецназначения ССО, на присутствие «крысы “ в одном из районов Купянска указывали данные радиоперехвата. Противник постоянно менял локации и скрывался.

Обнаружение было длительным и тщательным из-за плотной городской застройки, большого количества укрытий и потенциальных огневых позиций.

«Результат - корректировщик был обнаружен и взят плен. Очередная успешно выполненная задача», - подчеркнули в подразделении.

За успешное выполнение боевых задач на Купянском направлении бойцы ССО получили отличия и награды. В частности, оператор ССО «Борисфен» был награжден орденом «За мужество» I степени.

