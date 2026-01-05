ВСУ уничтожили автомобили багги оккупантов на Запорожском направлении 5.01.2026, 23:17

Видео.

На Запорожском направлении противник активно применяет багги и квадроциклы для быстрого продвижения в направлении позиций Сил обороны и осуществления дальнейших штурмовых действий.

Операторы 411-го отдельного полка беспилотных систем «Ястребы» уничтожили мобильные группы еще на подступах, тем самым сорвав очередную атаку противника.

Благодаря скоординированной работе разведки и расчетов ударных БПЛА 2 багги врага и квадроцикл разбиты вдребезги.

«Каждая пораженная или уничтоженная единица мототехники врага уменьшает его способность к маневру, что создает меньше угроз для украинской пехоты», - прокомментировали бойцы под видео.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com