ВСУ уничтожили автомобили багги оккупантов на Запорожском направлении
- 5.01.2026, 23:17
Видео.
На Запорожском направлении противник активно применяет багги и квадроциклы для быстрого продвижения в направлении позиций Сил обороны и осуществления дальнейших штурмовых действий.
Операторы 411-го отдельного полка беспилотных систем «Ястребы» уничтожили мобильные группы еще на подступах, тем самым сорвав очередную атаку противника.
Благодаря скоординированной работе разведки и расчетов ударных БПЛА 2 багги врага и квадроцикл разбиты вдребезги.
«Каждая пораженная или уничтоженная единица мототехники врага уменьшает его способность к маневру, что создает меньше угроз для украинской пехоты», - прокомментировали бойцы под видео.