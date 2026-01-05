закрыть
ВСУ уничтожили автомобили багги оккупантов на Запорожском направлении

  • 5.01.2026, 23:17
ВСУ уничтожили автомобили багги оккупантов на Запорожском направлении

Видео.

На Запорожском направлении противник активно применяет багги и квадроциклы для быстрого продвижения в направлении позиций Сил обороны и осуществления дальнейших штурмовых действий.

Операторы 411-го отдельного полка беспилотных систем «Ястребы» уничтожили мобильные группы еще на подступах, тем самым сорвав очередную атаку противника.

Благодаря скоординированной работе разведки и расчетов ударных БПЛА 2 багги врага и квадроцикл разбиты вдребезги.

«Каждая пораженная или уничтоженная единица мототехники врага уменьшает его способность к маневру, что создает меньше угроз для украинской пехоты», - прокомментировали бойцы под видео.

