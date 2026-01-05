Глава МИД Украины: Удар РФ по предприятию США в Днепре был преднамеренным
Россия систематически атакует американский бизнес в Украине.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал российский удар по американскому предприятию в Днепре и подчеркнул, что он был преднамеренным.
Об этом украинский министр написал в соцсетях.
Сыбига заявил, что целенаправленный российский удар серьезно повредил гражданский завод по производству подсолнечного масла в Днепре, принадлежащий известной американской компании «Bunge».
«Это нападение не было ошибкой – оно было преднамеренным. Россияне неоднократно пытались нанести удар по этому объекту», – подчеркнул глава МИД.
По его словам, Россия систематически атаковала американский бизнес в Украине. В частности, он напомнил, как в прошлом году российские удары повредили офисы Boeing в Киеве, крупного американского производителя электроники в Закарпатье и другие объекты.
«В ходе полномасштабной войны примерно половина членов торговой палаты США в Украине понесли повреждения или разрушения своих объектов в разных масштабах», – отметил Сибига.
В связи с этим украинский министр подчеркнул: нападения главы Кремля Владимира Путина на американский бизнес и американские интересы в Украине демонстрируют его полное пренебрежение к мирным усилиям под руководством президента США Дональда Трампа.
«Отказ Москвы от взаимности в ответ на конструктивные шаги Украины к миру должен иметь свою цену. Кремль должен чувствовать, что эта цена серьезная», – добавил он.