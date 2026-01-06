Соболенко разгромила испанку Букшу за рекордное время 6.01.2026, 9:03

Арина Соболенко

Фото: Getty Images

47 минут.

Первая ракетка мира Арина Соболенко не оставила ни малейших шансов представительнице Испании Кристине Букше, занимающей 50-е место в рейтинге WTA. Во втором круге турнира категории WTA-500 в Брисбене белоруска одержала молниеносную победу — 6:0, 6:1.

Поединок завершился всего за 47 минут — это повторение самого быстрого матча в профессиональной карьере Соболенко. За столь короткое время Арина продемонстрировала абсолютное доминирование: оформила четыре эйса, пять раз взяла подачу соперницы и полностью контролировала ход встречи.

Защиту титула в Брисбене лидер мирового рейтинга продолжит в следующем раунде. Ее будущая соперница определится в противостоянии румынки Сораны Кырсти и латвийки Алены Остапенко. Кроме того, Соболенко остается в турнирной сетке и в парном разряде, где выступает в дуэте с испанкой Паулой Бадосой.

