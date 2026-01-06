Названы четыре требования США к временной главе Венесуэлы

Названы четыре требования США к временной главе Венесуэлы2
- 6.01.2026, 10:51
- 4,404
Иначе она повторит cудьбу Мадуро.
Администрация президента США Дональда Трампа требует от временного президента Венесуэлы Делси Родригес предпринять ряд мер, от которых отказался ее предшественник Николас Мадуро, если она не хочет повторить его участь.
Об этом пишет Politico со ссылкой на американского чиновника и источник, который в курсе внутренних обсуждений в администрации Трампа.
Вашингтон сообщил Родригес, что ожидают увидеть от нее как минимум три шага — ужесточение борьбы с наркотрафиком, выдворение иранских, кубинских и других агентов государств или сетей, враждебных к США, а также остановка продажи нефти недругам Соединенных Штатов.
Как сообщили изданию два источника, американские чиновники также рассчитывают, что Родригес посодействует проведению в Венесуэле свободных выборов и в конечном итоге уйдет в отставку.
При этом сроки выполнения этих требований могут корректироваться.