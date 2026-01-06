закрыть
Покровское направление больше не является самым горячим участком фронта

  • 6.01.2026, 11:26
Покровское направление больше не является самым горячим участком фронта

Это следует из новой сводки Генштаба ВСУ.

Вчера, 5 января 2025 года, больше всего боев с российскими оккупантами зафиксировали на Гуляйпольском направлении, в связи с чем Покровское направление перестало быть самым горячим участком фронта.

Это следует из новой сводки Генштаба ВСУ, размещенной на странице украинского оборонного ведомства в Facebook.

Согласно данным Генштаба ВСУ, 5 января на Покровском направлении солдаты оккупационной армии РФ 43 раза штурмовали позиции ВСУ, а на Гуляйпольском направлении 46 раз. Разница, как видим, небольшая, но все-таки можно говорить, что Гуляйполе, по крайней мере на некоторое время, стало самым горячим участком на фронте.

На Покровском направлении 5 января бои шли в районе населенных пунктов Красный Лиман, Сухецкое, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и др. На Гуляйпольском направлении бои шли в районах населенных пунктов Успеновка, Сладкое, Гуляйполе, а также по направлению к Доброполью (Пологовский район), Варваровке и Зеленому.

Оккупационная армия РФ начала наступление на Гуляйпольском направлении в конце октября 2025 года.

Представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в интервью «Суспільному» заявил, что в скором времени можно ожидать начало боев за город Орехов в Запорожской области.

Орехов – это город в Пологовском районе Запорожской области. До войны в нем насчитывалось около 15 тысяч жителей. Расстояние до Запорожья составляет около 60 км. Это важный оборонительный центр для ВСУ.

