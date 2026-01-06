закрыть
В Минске собираются судить трех руководителей страховых компаний

  • 6.01.2026, 12:05
  • 1,016
В Минске собираются судить трех руководителей страховых компаний

За 10 лет получили 1,2 миллион рублей взяток.

В Минске направлено в суд уголовное дело в отношении руководителей трех страховых компаний, сообщила Генпрокуратура. Топ-менеджеров обвиняют в получении взяток на 1,2 млн рублей, пишет «Зеркало».

Трех руководителей страховых компаний обвиняют в том, что они свыше 10 лет принимали взятки независимо друг от друга, но «с единым умыслом». Деньги брали у «представителя иностранной коммерческой организации, оказывающей сервисные услуги в части предоставления застрахованным лицам медицинской помощи за рубежом».

Взятки передавались за «возможность сотрудничества с белорусскими страховщиками и преимущественное отношение к этой иностранной организации».

Совокупная сумма полученных топ-менеджерами денег превысила 1,2 млн рублей.

Кроме того, один из троицы обвиняется в том, что он на должности советника гендиректора страховой компании путем обмана и злоупотребления доверием завладел около 29 тысяч рублей чужих средств.

«Взяткодатель освобожден от уголовной ответственности в связи с добровольным сообщением о содеянном и активной помощью в раскрытии и расследовании преступления», — сообщили в Генпрокуратуре.

На имущество обвиняемых наложен арест. Причем его стоимость «кратно превысила доход, полученный преступным путем».

Все трое находятся под стражей, им предъявлены обвинения во взяточничестве в особо крупном размере (ч.3 ст. 430 УК), экс-советнику гендиректора — еще и в крупном мошенничестве (ч.3 ст. 209 УК). Им грозит от пяти до 15 лет колонии.

Напомним, о задержании трех топ-менеджеров страховых компаний стало известно в июне 2025 года. СМИ писалт, что речь идет о директорах страховых компаний ТАСК и «Промтрансинвест» Игоре Волкове и Владимире Ефременко. Третий задержанный — 65-летний мужчина, ранее занимавший аналогичную должность.

