У сборной Беларуси по футболу появился новый главный тренер
- 6.01.2026, 12:38
Он сменил на посту испанца Карлоса Алоса.
Новым главным тренером сборной Беларуси по футболу стал Виктор Гончаренко. Об этом стало известно 6 января во время заседания исполкома АБФФ.
Виктор Гончаренко стал новым главным тренером футбольной сборной после испанца Карлоса Алоса, который тренировал команду с августа 2023 года по декабрь 2025 года.
Ранее сообщалось, что контракт будет рассчитан до декабря 2027 года с месячной зарплатой в 20 тысяч евро — около 70 тысяч рублей.
Гончаренко много лет успешно работал в борисовском БАТЭ (клуб пробивался и в групповой этап Лиги чемпионов). Его 11 раз признавали тренером года в Беларуси в период с 2008 по 2022 год.
В недавнее время работал в России — был главным тренером «Кубани», «Уфы», ЦСКА, «Краснодара», «Урала» и «Пари НН».