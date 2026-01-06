У сборной Беларуси по футболу появился новый главный тренер 6.01.2026, 12:38

Виктор Гончаренко

Он сменил на посту испанца Карлоса Алоса.

Новым главным тренером сборной Беларуси по футболу стал Виктор Гончаренко. Об этом стало известно 6 января во время заседания исполкома АБФФ.

Виктор Гончаренко стал новым главным тренером футбольной сборной после испанца Карлоса Алоса, который тренировал команду с августа 2023 года по декабрь 2025 года.

Ранее сообщалось, что контракт будет рассчитан до декабря 2027 года с месячной зарплатой в 20 тысяч евро — около 70 тысяч рублей.

Гончаренко много лет успешно работал в борисовском БАТЭ (клуб пробивался и в групповой этап Лиги чемпионов). Его 11 раз признавали тренером года в Беларуси в период с 2008 по 2022 год.

В недавнее время работал в России — был главным тренером «Кубани», «Уфы», ЦСКА, «Краснодара», «Урала» и «Пари НН».

