закрыть
6 января 2026, вторник, 13:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

У сборной Беларуси по футболу появился новый главный тренер

  • 6.01.2026, 12:38
У сборной Беларуси по футболу появился новый главный тренер
Виктор Гончаренко

Он сменил на посту испанца Карлоса Алоса.

Новым главным тренером сборной Беларуси по футболу стал Виктор Гончаренко. Об этом стало известно 6 января во время заседания исполкома АБФФ.

Виктор Гончаренко стал новым главным тренером футбольной сборной после испанца Карлоса Алоса, который тренировал команду с августа 2023 года по декабрь 2025 года.

Ранее сообщалось, что контракт будет рассчитан до декабря 2027 года с месячной зарплатой в 20 тысяч евро — около 70 тысяч рублей.

Гончаренко много лет успешно работал в борисовском БАТЭ (клуб пробивался и в групповой этап Лиги чемпионов). Его 11 раз признавали тренером года в Беларуси в период с 2008 по 2022 год.

В недавнее время работал в России — был главным тренером «Кубани», «Уфы», ЦСКА, «Краснодара», «Урала» и «Пари НН».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов
Это будет однозначно интересный год
Это будет однозначно интересный год Виктор Андрусив
Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский