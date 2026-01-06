Николая Автуховича содержат в гродненской тюрьме в одиночной камере «в особых условиях»3
Его осудили на 25 лет колонии.
Политзаключенного предпринимателя Николая Автуховича, осужденного на 25 лет колонии, в гродненской тюрьме содержат в «особых условиях», об этом в интервью «Радыё Свабода» рассказал политик, экс-политзаключенный Павел Северинец. До освобождения в начале декабря он находился в том же учреждении.
«Он держится очень хорошо. Для Автуховича в тюрьме специальные условия, он в отдельной камере в одиночке. Насколько я могу судить, он слава Богу жив и в бодром состоянии. Что со здоровьем, я точно не знаю. Николая Автуховича признают легендой и другие заключенные, даже те, кто сотрудничает с администрацией. Он держится там, как кремень», - рассказал Северинец.
Напомни, что 7 октября 2022 года суд в Гродно приговорил Николая Автуховича к 25 годам колонии и назначил штраф в размере 1 000 базовых величин.
Вместе с ним судили еще 12 человек.