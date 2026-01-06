Николая Автуховича содержат в гродненской тюрьме в одиночной камере «в особых условиях» 3 6.01.2026, 13:07

3,818

Николай Автухович

Его осудили на 25 лет колонии.

Политзаключенного предпринимателя Николая Автуховича, осужденного на 25 лет колонии, в гродненской тюрьме содержат в «особых условиях», об этом в интервью «Радыё Свабода» рассказал политик, экс-политзаключенный Павел Северинец. До освобождения в начале декабря он находился в том же учреждении.

«Он держится очень хорошо. Для Автуховича в тюрьме специальные условия, он в отдельной камере в одиночке. Насколько я могу судить, он слава Богу жив и в бодром состоянии. Что со здоровьем, я точно не знаю. Николая Автуховича признают легендой и другие заключенные, даже те, кто сотрудничает с администрацией. Он держится там, как кремень», - рассказал Северинец.

Напомни, что 7 октября 2022 года суд в Гродно приговорил Николая Автуховича к 25 годам колонии и назначил штраф в размере 1 000 базовых величин.

Вместе с ним судили еще 12 человек.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com