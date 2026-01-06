закрыть
6 января 2026, вторник, 14:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Николая Автуховича содержат в гродненской тюрьме в одиночной камере «в особых условиях»

3
  • 6.01.2026, 13:07
  • 3,818
Николая Автуховича содержат в гродненской тюрьме в одиночной камере «в особых условиях»
Николай Автухович

Его осудили на 25 лет колонии.

Политзаключенного предпринимателя Николая Автуховича, осужденного на 25 лет колонии, в гродненской тюрьме содержат в «особых условиях», об этом в интервью «Радыё Свабода» рассказал политик, экс-политзаключенный Павел Северинец. До освобождения в начале декабря он находился в том же учреждении.

«Он держится очень хорошо. Для Автуховича в тюрьме специальные условия, он в отдельной камере в одиночке. Насколько я могу судить, он слава Богу жив и в бодром состоянии. Что со здоровьем, я точно не знаю. Николая Автуховича признают легендой и другие заключенные, даже те, кто сотрудничает с администрацией. Он держится там, как кремень», - рассказал Северинец.

Напомни, что 7 октября 2022 года суд в Гродно приговорил Николая Автуховича к 25 годам колонии и назначил штраф в размере 1 000 базовых величин.

Вместе с ним судили еще 12 человек.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов
Это будет однозначно интересный год
Это будет однозначно интересный год Виктор Андрусив
Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский