Литва перехватила шары с контрабандными сигаретами из Беларуси
6.01.2026, 14:56
- 1,816
Первые в этом году.
После полуночи 6 января в Варенском районе Литвы пограничники перехватили груз контрабандных белорусских сигарет, который летел на двух метеозондах. Внутри коробок было 3000 пачек сигарет Minsk Capital QS и GPS-навигатор, отметили в Службе охраны госграницы Литвы.
«Это первый в этом году случай перехвата контрабандных сигарет, доставленных воздушными шарами из Беларуси. Также прошлой ночью были зафиксированы несколько характерных для воздушных шаров отметок [на радаре]», — сообщила литовская погранслужба.
Там отметили, что последняя подобная контрабанда была перехвачена 20 декабря прошлого года.
Всего за прошлый год в Литве перехватили 635 партий сигарет, который прибыли из Беларуси на шарах. Пик пришелся на октябрь, а с ноября движение контрабанды начало спадать.