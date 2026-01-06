закрыть
6 января 2026, вторник, 16:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Литва перехватила шары с контрабандными сигаретами из Беларуси

3
  • 6.01.2026, 14:56
  • 1,816
Литва перехватила шары с контрабандными сигаретами из Беларуси

Первые в этом году.

После полуночи 6 января в Варенском районе Литвы пограничники перехватили груз контрабандных белорусских сигарет, который летел на двух метеозондах. Внутри коробок было 3000 пачек сигарет Minsk Capital QS и GPS-навигатор, отметили в Службе охраны госграницы Литвы.

«Это первый в этом году случай перехвата контрабандных сигарет, доставленных воздушными шарами из Беларуси. Также прошлой ночью были зафиксированы несколько характерных для воздушных шаров отметок [на радаре]», — сообщила литовская погранслужба.

Там отметили, что последняя подобная контрабанда была перехвачена 20 декабря прошлого года.

Всего за прошлый год в Литве перехватили 635 партий сигарет, который прибыли из Беларуси на шарах. Пик пришелся на октябрь, а с ноября движение контрабанды начало спадать.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов
Это будет однозначно интересный год
Это будет однозначно интересный год Виктор Андрусив
Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский