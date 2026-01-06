Литва перехватила шары с контрабандными сигаретами из Беларуси 3 6.01.2026, 14:56

1,816

Первые в этом году.

После полуночи 6 января в Варенском районе Литвы пограничники перехватили груз контрабандных белорусских сигарет, который летел на двух метеозондах. Внутри коробок было 3000 пачек сигарет Minsk Capital QS и GPS-навигатор, отметили в Службе охраны госграницы Литвы.

«Это первый в этом году случай перехвата контрабандных сигарет, доставленных воздушными шарами из Беларуси. Также прошлой ночью были зафиксированы несколько характерных для воздушных шаров отметок [на радаре]», — сообщила литовская погранслужба.

Там отметили, что последняя подобная контрабанда была перехвачена 20 декабря прошлого года.

Всего за прошлый год в Литве перехватили 635 партий сигарет, который прибыли из Беларуси на шарах. Пик пришелся на октябрь, а с ноября движение контрабанды начало спадать.

