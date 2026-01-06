Украинские F-16 могут стать кошмаром для российской пехоты 6.01.2026, 15:44

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Западные истребители можно использовать эффективнее.

Украина располагает уникальным инструментом для нанесения чувствительных ударов по российским войскам — истребителями F-16, однако их потенциал используется не в полной мере из-за нехватки боеприпасов. Об этом пишет западная пресса, анализируя текущую роль переданных Киеву самолетов, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

В декабре украинская ПВО продемонстрировала впечатляющий результат, сбив 34 из 35 крылатых ракет за одну ночь. По словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, ключевую роль в этом сыграли именно F-16, поставленные европейскими союзниками. Однако эксперты считают, что использование этих самолетов преимущественно для противовоздушной обороны — неэффективно.

Сверхзвуковые F-16 оснащены современным оружием и способны наносить удары по российским войскам в глубине фронта — там, где дроны и артиллерия уже не достают. Это особенно важно на фоне серьезного превосходства России в живой силе на ключевых участках линии фронта, которое достигает соотношения пять к одному.

Российская тактика все чаще строится на массовых пехотных атаках небольшими группами, начинающихся за десятки километров от передовой. Именно на этих маршах, до выхода в городские руины, пехота наиболее уязвима для авиаударов. Один F-16 способен за один вылет применить до восьми планирующих бомб, что по эффективности сопоставимо с несколькими ударными беспилотниками.

Проблема в том, что у Украины острый дефицит таких боеприпасов. Россия за последние годы наладила массовое производство комплектов для авиабомб, тогда как Киев по-прежнему зависит от ограниченных поставок Запада. Эксперты подчеркивают, что для перелома ситуации Украине нужны тысячи планирующих бомб в месяц и политическое решение переориентировать F-16 с обороны на удары по войскам противника.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com