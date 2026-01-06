закрыть
6 января 2026, вторник, 17:39
Беспилотные автомобили обзаведутся складным рулем

  6.01.2026, 16:28
Идея призвана решить одну из ключевых проблем автономного транспорта.

Автопроизводители Autoliv и Tensor представили первую в мире складную рулевую колонку, разработанную специально для серийных беспилотных автомобилей. Новая технология дебютирует в модели Tensor Robocar, запуск производства которой запланирован на вторую половину 2026 года, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Идея призвана решить одну из ключевых проблем переходного периода к автономному транспорту. Несмотря на развитие беспилотных технологий, многие водители по-прежнему хотят сохранять возможность ручного управления. Складной руль позволяет сочетать оба режима: при обычной езде автомобиль управляется традиционным способом, а при включении автономного режима уровня 4 рулевое колесо автоматически убирается, освобождая пространство в салоне.

По словам разработчиков, это превращает водительскую зону в многофункциональное пространство, подходящее для работы или отдыха во время поездки. При этом системы безопасности адаптируются к выбранному режиму. В автономном режиме активируется подушка безопасности, встроенная в приборную панель, а при ручном управлении используется подушка в руле. Обе конфигурации обеспечивают одинаково высокий уровень защиты.

В Autoliv отмечают, что «безопасность больше не может быть универсальной для всех сценариев», а должна подстраиваться под поведение и потребности человека. В Tensor подчеркивают, что складной руль дает водителям свободу выбора и открывает новые возможности для дизайна интерьера.

Tensor Robocar станет первым персональным автономным автомобилем, полностью готовым к работе. Владельцы смогут использовать машину как личный транспорт или сдавать ее в аренду для поездок без участия водителя. Ожидается, что модель выйдет на рынки США, Европы и Ближнего Востока, задав новый стандарт для интерьеров беспилотных автомобилей.

