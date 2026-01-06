Отрицательное сальдо Беларуси приблизилось к $6 миллиардам 6.01.2026, 17:22

Аналогичные показатели стали причиной кризиса 2011 года.

Отрицательное сальдо Беларуси в торговле товарами по итогам января-ноября составило 5,99 млрд долларов.

Экспорт по итогам 11 месяцев был 37 179,9 млн долларов, импорт – 43 178,5 млн долларов, сообщает Белстат.

Непосредственно за ноябрь отрицательное сальдо прибавило на 710 млн долларов. Для сравнения в октябре прирост составил 784 млн долларов, в сентябре - 840,8 млн.

На горизонте маячат показатели 2009-2010 годов, которые стали одной из причин самого жесткого в истории современной Беларуси финансового кризиса 2011 года. Тогда по итогам 2009 года отрицательный товарооборот составил 7,26 млрд долларов, по итогам 2010-го – 9,64 млрд.

