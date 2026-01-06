В Израиле придумали новый дешевый способ перехвата дронов 6.01.2026, 18:06

1,096

Это сеть-ловушка.

Израильская аэрокосмическая компания ParaZero Technologies разработала новую систему противодействия беспилотникам DefendAir, призванную решить одну из ключевых проблем современной войны — несоразмерность стоимости атаки и защиты. Дешевые коммерческие дроны, включая FPV, нередко стоят сотни долларов, тогда как их перехват традиционными средствами ПВО может обходиться в миллионы, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

DefendAir использует нетрадиционный подход: вместо уничтожения целей взрывом система перехватывает вражеские дроны с помощью специальных сетей. Такое решение снижает риск побочного ущерба и позволяет применять систему в городских условиях и рядом с критически важной инфраструктурой.

По данным компании, DefendAir сочетает элементы «мягкого» и «жесткого» поражения и предназначена для работы в составе многоуровневой противовоздушной обороны. Она дополняет существующие средства ПВО, предлагая более дешевый вариант перехвата малых беспилотников.

Система доступна в трех конфигурациях. Первая — дрон-перехватчик с автономным управлением и радиолокационным обнаружением, способный действовать на расстоянии до 2 км. Вторая — стационарная турель для защиты объектов с радиолокационным и оптическим сопровождением целей на дистанции до 100 метров. Третья — ручной сеточный аппарат для ближнего боя, рассчитанный на использование военными и силами безопасности.

DefendAir может интегрироваться с существующими системами обнаружения, управления и радиоэлектронной борьбы, что позволяет адаптировать ее под конкретные условия. ParaZero уже начала получать оборонные контракты и рассчитывает, что новая технология поможет снизить стоимость защиты от массового применения дронов.

