закрыть
6 января 2026, вторник, 19:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Арктический холод парализовал Европу

  • 6.01.2026, 18:38
  • 1,988
Арктический холод парализовал Европу

Снегопады и морозы сорвали авиасообщение и движение поездов.

Волна арктического воздуха накрыла Европу, принеся с собой морозную погоду и интенсивные снегопады, что усложнило путешествия и вызвало отключение электроэнергии в некоторых районах

Издании Bloomberg пишет, что снегопад закрыл взлетно-посадочные полосы и ограничил работу аэропортов 5 и 6 января, что привело к отмене и задержкам сотен рейсов, а также к широкомасштабным перебоям в железнодорожном и автобусном сообщении в Нидерландах и Франции.

Многие рейсы были отменены в аэропорту Нанта в Бретани, аэропорты Парижа также сообщали об отмене и задержках. По словам чиновников, во вторник, 6 января, рейсы в амстердамском аэропорту Схипхол оставались крайне ограниченными.

6 января движение школьных автобусов было приостановлено в некоторых частях северо-западной части Франции. Власти также приказали снизить ограничения скорости и запретить движение тяжелых грузовых автомобилей в регионах, где действует «оранжевый» уровень опасности. Также ограничено движение парижского метро.

Движение поездов нарушено по всей территории Нидерландов, в частности на международных маршрутах.

Погода в Европе

Северные ветры, вызванные системами высокого давления в Атлантике и Арктике, привели к резкому падению температуры в понедельник и в начале вторника в северной и центральной Европе. По данным Метеорологического бюро Великобритании, ночная температура в Мархеме на юго-востоке Англии упала до -12,5°C. В то же время температура в Мути на востоке Франции и Оберстдорфе в Баварских Альпах упала до -22°C.

Похолодание повысило потребности в отоплении по всему континенту, заставив Францию увеличить количество газовых генераторов для удовлетворения спроса на электроэнергию, который в понедельник достиг пятилетнего максимума.

Метеорологи Meteo France сообщили, что этот период похолодания самый сильный во Франции с 2012 года. Во вторник, 6 января, в 26 департаментах на северо-западе сохранялись «оранжевый» уровень опасности из-за снега и льда, тогда как в департаменте Шаранта-Маритим на Атлантическом побережье толщина снега достигла 30 сантиметров.

В среду, 7 января, в стране ожидается еще одна волна снегопада. Сейчас два человека погибли, а еще двое пострадали в результате дорожно-транспортных происшествий из-за гололеда в парижском регионе. Снег и гололед вызвали отключение электроэнергии, что коснулось примерно 7500 домохозяйств в Луаре-Атлантической и Вандее.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов
Это будет однозначно интересный год
Это будет однозначно интересный год Виктор Андрусив
Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский