Литовские пограничники выловили плот с белорусскими сигаретами 6.01.2026, 18:44

Он был замаскирован под льдину.

Из реки Неман (Немунас) в Литве выловлен плот с 640 пачками белорусских сигарет Minsk Capital QS, сообщает Служба охраны государственной границы этой балтийской страны (СОГГ).

Отмечается, что внимание сотрудников ведомства привлек «прямоугольный объект, плавающий в реке». «Когда его вытащили на берег, выяснилось, что контрабандисты переправили из Беларуси в Литву плот с сигаретами, обтянутый черной полиэтиленовой пленкой и перевязанный ремнями. Он был покрыт замерзшим снегом и льдом — так нарушители постоянно пытаются замаскировать перевозимый груз и создать видимость льдин, переносимых течением», — говорится в сообщении.

Возбуждено административное дело в связи с нарушением порядка приобретения и перевозки подакцизных товаров.

Подчеркивается, что перевозка сигарет по воде — «старый метод контрабандистов», которые в таких случаях используют плоты с GPS-передатчиками и другими средствами дистанционного управления.

