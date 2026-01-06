закрыть
6 января 2026, вторник, 19:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Литовские пограничники выловили плот с белорусскими сигаретами

  • 6.01.2026, 18:44
Литовские пограничники выловили плот с белорусскими сигаретами

Он был замаскирован под льдину.

Из реки Неман (Немунас) в Литве выловлен плот с 640 пачками белорусских сигарет Minsk Capital QS, сообщает Служба охраны государственной границы этой балтийской страны (СОГГ).

Отмечается, что внимание сотрудников ведомства привлек «прямоугольный объект, плавающий в реке». «Когда его вытащили на берег, выяснилось, что контрабандисты переправили из Беларуси в Литву плот с сигаретами, обтянутый черной полиэтиленовой пленкой и перевязанный ремнями. Он был покрыт замерзшим снегом и льдом — так нарушители постоянно пытаются замаскировать перевозимый груз и создать видимость льдин, переносимых течением», — говорится в сообщении.

Возбуждено административное дело в связи с нарушением порядка приобретения и перевозки подакцизных товаров.

Подчеркивается, что перевозка сигарет по воде — «старый метод контрабандистов», которые в таких случаях используют плоты с GPS-передатчиками и другими средствами дистанционного управления.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов
Это будет однозначно интересный год
Это будет однозначно интересный год Виктор Андрусив
Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский