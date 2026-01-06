Литовские пограничники выловили плот с белорусскими сигаретами
Он был замаскирован под льдину.
Из реки Неман (Немунас) в Литве выловлен плот с 640 пачками белорусских сигарет Minsk Capital QS, сообщает Служба охраны государственной границы этой балтийской страны (СОГГ).
Отмечается, что внимание сотрудников ведомства привлек «прямоугольный объект, плавающий в реке». «Когда его вытащили на берег, выяснилось, что контрабандисты переправили из Беларуси в Литву плот с сигаретами, обтянутый черной полиэтиленовой пленкой и перевязанный ремнями. Он был покрыт замерзшим снегом и льдом — так нарушители постоянно пытаются замаскировать перевозимый груз и создать видимость льдин, переносимых течением», — говорится в сообщении.
Возбуждено административное дело в связи с нарушением порядка приобретения и перевозки подакцизных товаров.
Подчеркивается, что перевозка сигарет по воде — «старый метод контрабандистов», которые в таких случаях используют плоты с GPS-передатчиками и другими средствами дистанционного управления.