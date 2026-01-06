В Костромской области РФ произошел пожар в воинской части 6.01.2026, 19:12

1,246

Ее атаковали дроны.

В Костромской области РФ в результате падения обломков якобы сбитых беспилотников произошел пожар на территории одной из воинских частей, также было повреждено остекление в нескольких зданиях, рассказал губернатор Сергей Ситников.

«При падении обломков в одной из воинских частей возникло возгорание», — говорится в телеграм-канале главы региона.

По итогам оперативного совещания, на котором обсуждалась ликвидация последствий атаки, Ситников заявил, что на территории, где были сбиты дроны, продолжают работать оперативные службы. «Допуск жителей в целях безопасности в эту зону ограничен. Сотрудники УВМД проводят патрулирование, охрана правопорядка и сохранность имущества жителей обеспечены», — добавил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com