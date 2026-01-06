В Костромской области РФ произошел пожар в воинской части
- 6.01.2026, 19:12
- 1,246
Ее атаковали дроны.
В Костромской области РФ в результате падения обломков якобы сбитых беспилотников произошел пожар на территории одной из воинских частей, также было повреждено остекление в нескольких зданиях, рассказал губернатор Сергей Ситников.
«При падении обломков в одной из воинских частей возникло возгорание», — говорится в телеграм-канале главы региона.
По итогам оперативного совещания, на котором обсуждалась ликвидация последствий атаки, Ситников заявил, что на территории, где были сбиты дроны, продолжают работать оперативные службы. «Допуск жителей в целях безопасности в эту зону ограничен. Сотрудники УВМД проводят патрулирование, охрана правопорядка и сохранность имущества жителей обеспечены», — добавил он.