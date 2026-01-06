США заявили, что мирное соглашение по Украине уже «на пороге»1
- 6.01.2026, 19:28
- 1,474
Постпред США при НАТО анонсировал окончательное согласование нескольких соглашений.
Соглашение о завершении войны России против Украины, возможно, «уже на пороге», заявил постпред США при НАТО Мэтью Уитакер в эфире Fox News.
«Чего нам следует ожидать, так это окончательного согласования нескольких соглашений. Первое — это «коалиция желающих», в которую входят около 50 стран-союзников, многие из которых входят в НАТО, которые собираются согласиться на определенные рамки безопасности для Украины», — сказал дипломат.
Уитакер прокомментировал и захват США диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро. Он назвал операцию частью стратегии сдерживания и счел, что произошедшее посылает сигнал всем противникам США, которые должны обеспокоиться. «Это демонстрирует: когда президент США говорит о проведении красной черты, мы готовы обеспечить это своей мощью», — резюмировал он.