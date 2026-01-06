закрыть
Bloomberg узнал, почему Трамп одобрил кандидата на смену Мадуро

  • 6.01.2026, 19:44
  • 1,580
Bloomberg узнал, почему Трамп одобрил кандидата на смену Мадуро
Делси Родригес

Вчера Делси Родригес официально стала временным президентом Венесуэлы.

Президент США Дональд Трамп согласился поддержать кандидатуру Делси Родригес для замены Николаса Мадуро на посту президента Венесуэлы из-за ее опыта развития нефтяного сектора, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Родригес, в прошлом министр нефти и вице-президент, успешно провела венесуэльскую нефтяную промышленность через международные санкции и экономическое давление, объясняет агентство. По информации Bloomberg, по мере того, как нарастала напряженность в отношениях США и Венесуэлы, кандидатуру начали продвигать и представители нефтяного сектора.

Эксперты и лоббисты отрасли, как пишет Bloomberg, называли Родригес лучшим вариантом для восстановления нефтяной экономики страны и возврата крупных иностранных компаний. Ближайшее окружение Трампа пришло к тому же выводу, хотя, отмечает агентство, группы действовали независимо друг от друга.

В число сторонников Родригес не входили крупнейшие американские нефтяные компании, заявили источники. По словам собеседников агентства, существует более широкий круг американских и международных компаний, которые работают в Венесуэле уже много лет, «и многие из них имеют контакты в Белом доме и на Капитолийском холме».

По версии Bloomberg, помимо поддержки нефтяной отрасли назначение Родригес позволит поддержать «подобие преемственности», необходимое для успешного переходного периода. Родригес, как обращает внимание агентство, имеет многолетние связи среди оставшихся в правительстве социалистических сил.

«Если вы хотите кого-то, кто справится в сложных условиях, возьмите того, кто уже работал в самых худших», — заявил в эфире Bloomberg TV глава Greylock Capital Management Ханс Хьюмс. Он считает, что Трамп принял рискованное решение, но в случае успеха оно позволит «перестроить всю энергетическую систему мира».

О том, что ближайшие соратники Мадуро лучше всего подходят для руководства временным правительством в Венесуэле, заявили и в ЦРУ. Как писала The Wall Street Journal, в представленном Трампу докладе американская разведка указала, что Родригес способна «поддерживать порядок» в стране.

Родригес была назначена на должность исполняющей обязанности президента по решению Конституционной палаты Верховного трибунала правосудия Венесуэлы. Это произошло на следующий день после захвата американскими военными Мадуро и его супруги в Каракасе. Сейчас они находятся на территории США, их будут судить по обвинению в «наркотерроризме». Сам Мадуро в ходе заседания суда в Нью-Йорке заявил, что остается президентом Венесуэлы.

