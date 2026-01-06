Умер венгерский режиссер Бела Тарр
Он снял первый венгерский независимый художественный фильм.
Утром 6 января умер венгерский режиссер Бела Тарр. Об этом сообщил Союз венгерских кинематографистов.
«С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня на рассвете, после долгой и тяжелой болезни, скончался кинорежиссер Бела Тарр», — сообщили в союзе.
Бела Тарр родился в 1955 году. Свою карьеру он начал в шестнадцатилетнем возрасте как любитель-кинематографист. Позднее работал в студии Балаша Белы — важнейшей мастерской венгерского экспериментального кино, где снял свой первый полнометражный фильм «Семейный очаг» (в 1977 году).
С 1985 года продолжил карьеру как независимый режиссер. Он снял первый венгерский независимый художественный фильм «Проклятие» (1987), премьера которого состоялась в 1988 году на Берлинском международном кинофестивале и принесла значительный международный успех.
После того как в 2011 году он объявил фильм «Туринская лошадь» своей последней работой, Тарр счел свое кинематографическое творчество завершенным и посвятил новый этап жизни развитию новых форм кино через образование. В 2012 году он основал в Сараеве международную киношколу film.factory. До 2016 года был автором и руководителем программ BA, MA и DLA, профессором и художественным директором школы.