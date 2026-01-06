Беларусь стала главным покупателем российских чипсов 6.01.2026, 20:05

На нашу страну приходится 43% всех закупок.

За первые 10 месяцев 2025 года Россия поставила на зарубежные рынки около 47 тысяч тонн картофельных чипсов на сумму более 201 миллиона долларов. При этом Беларусь оказалась главным покупателем — на нее приходится 43% всех закупок. Об этом свидетельствуют данные «Агроэкспорта», пишет Office Life.

По сравнению с прошлым годом экспорт российских чипсов увеличился на 6% по объему и на 17% по стоимости, несмотря на то, что 2024 год был рекордным по поставкам этой продукции. Беларусь за 10 месяцев купила чипсов на более чем 86 миллионов долларов.

Кроме нее, в тройку главных покупателей российской продукции также вошли Казахстан (около 57 миллионов долларов) и Узбекистан (около 20 миллионов долларов).

По данным ITC Trade Map, в 2024 году главными поставщиками картофельных чипсов в мире были Нидерланды ($543 миллиона), Бельгия ($482 миллиона) и США ($363 миллиона).

