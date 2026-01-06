закрыть
Трамп: Индия существенно сократила закупки российской нефти

  • 6.01.2026, 20:40
Трамп: Индия существенно сократила закупки российской нефти
Фото: Getty Images

Причиной снижения стали пошлины, введенные против Нью-Дели в конце лета 2025 года.

Индия существенно сократила закупки российской нефти. Об этом заявил президент США Дональд Трамп а эфире телеканала Fox News во время выступления перед членами Республиканской партии в Вашингтоне.

Ранее оператор крупнейшего в мире НПЗ Reliance заявил, что то в последние недели завод в Джамнагаре не принимал нефть из России и не ожидает новых поставок в январе 2026 года. Компания утверждает, что завод — крупнейший в мире. По оценке Reuters, если поставок действительно не будет, импорт российской нефти в Индию в январе упадет ниже 1 млн баррелей.

