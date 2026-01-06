Трамп: Индия существенно сократила закупки российской нефти 6.01.2026, 20:40

Фото: Getty Images

Причиной снижения стали пошлины, введенные против Нью-Дели в конце лета 2025 года.

Индия существенно сократила закупки российской нефти. Об этом заявил президент США Дональд Трамп а эфире телеканала Fox News во время выступления перед членами Республиканской партии в Вашингтоне.

Ранее оператор крупнейшего в мире НПЗ Reliance заявил, что то в последние недели завод в Джамнагаре не принимал нефть из России и не ожидает новых поставок в январе 2026 года. Компания утверждает, что завод — крупнейший в мире. По оценке Reuters, если поставок действительно не будет, импорт российской нефти в Индию в январе упадет ниже 1 млн баррелей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com