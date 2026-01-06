Трамп: В операции по захвату Мадуро приняли участие 152 самолета США

Трамп: В операции по захвату Мадуро приняли участие 152 самолета США1
- 6.01.2026, 21:44
Президент США поделился подробностями об операции в Венесуэле.
В операции по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро были задействованы значительные силы армии США.
Об этом говорится в выступлении президента США Дональда Трампа перед конгрессменами-республиканцами.
Во время общения с однопартийцами глава Белого дома раскрыл отдельные детали действий американских военных в Каракасе. По его словам, операция имела сложный и многоуровневый характер и готовилась с использованием воздушных, наземных и кибервозможностей.
Президент США сообщил, что в операции было задействовано 152 американских самолета, а также значительное количество военных на земле. По его утверждению, американская сторона обошлась без потерь, тогда как с другой стороны были погибшие среди военных формирований, находившихся в Венесуэле.
Трамп также подчеркнул, что перед высадкой десанта американские силы осуществили кибератаку. Она привела к полному отключению электроэнергии в столице Венесуэлы, что стало одним из ключевых элементов подготовки операции.
«Это была очень сложная операция. Было задействовано 152 самолета. На земле действовало много наших бойцов. И никто из них не погиб», - сказал Трамп.
Он добавил, что вследствие столкновений погибли солдаты с другой стороны, в частности иностранные военные, которые поддерживали режим Мадуро.