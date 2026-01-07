WSJ: Россия отправила подводную лодку для сопровождения танкера, который преследуют США 1 7.01.2026, 9:06

2,036

Фото: HAkon Rimmereid/Reuters

Судно без груза изменило название и регистрацию на российскую.

Россия задействовала подводную лодку и другие военные корабли для сопровождения нефтяного танкера, который пытается избежать задержания американской Береговой охраной в Атлантическом океане. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских чиновников.

Речь идет о судне, которое ранее называлось Bella 1. По данным издания, танкер не смог зайти в порты Венесуэлы для загрузки нефти и сейчас пустует. Несмотря на это, Береговая охрана США начала его преследование в рамках масштабной кампании по выявлению и задержанию так называемого «теневого флота», перевозящего нелегальную нефть, в частности российского происхождения.

В декабре экипаж судна сорвал попытку американских военных подняться на борт. После этого танкер вышел в открытое море, нарисовал на борту российский флаг, сменил регистрацию и название на Marinera, фактически заявив о принадлежности к РФ.

«Россия обеспокоена тем, что США задерживают танкеры, которые перевозят ее контрабандную нефть по всему миру и питают ее экономику. В ответ Москва сделала беспрецедентный шаг, позволив одному из танкеров зарегистрироваться в России без инспекции и других формальностей», - пишет WSJ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com