Трамп потребовал от Венесуэлы выгнать из страны агентов России и Китая 11 7.01.2026, 10:23

7,930

Дональд Трамп

Фото: Bloomberg

И разорвать экономические связи.

Администрация президента США Дональда Трампа требует от временного правительства Венесуэлы выгнать агентов Китая, России, Ирана и Кубы из страны, пишет Axios.

«США оказывают давление на Венесуэлу, требуя убрать из страны всех подозреваемых шпионов и других разведчиков из Китая, России, Кубы и Ирана. Этот шаг не распространяется на штатных дипломатов, и является последней попыткой администрации заставить страну выполнить требования США после проведенной на прошлой неделе операции по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро», - пишет издание.

Также, по данным источников ABC News, Венесуэла должна разорвать с этими четырьмя странами экономические связи и согласиться на эксклюзивное партнерство с США в области добычи нефти и отдавать предпочтение Америке при продаже тяжелой нефти.

По словам источника издания, госсекретарь Марко Рубио заявил законодателям на закрытом брифинге в понедельник, что, по его мнению, США могут заставить Венесуэлу пойти на эти шаги, поскольку ее существующие нефтяные танкеры переполнены. Рубио также сообщил законодателям, что, по оценкам США, у Каракаса осталось всего несколько недель, прежде чем он окажется в состоянии финансовой несостоятельности без продажи своих нефтяных запасов.

«Президент говорит о том, что намерен максимально использовать рычаги влияния на оставшиеся элементы в Венесуэле и обеспечить их сотрудничество с Соединенными Штатами путем прекращения нелегальной миграции, остановки потоков наркотиков, восстановления нефтяной инфраструктуры и принятия мер, которые будут справедливы для венесуэльского народа», – заявил один из представителей администрации.

