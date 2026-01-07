Появились спутниковые снимки последствий атаки на арсенал ГРАУ в Костромской области РФ 7.01.2026, 11:30

Под ударом были четыре локации.

В сети появились спутниковые снимки, зафиксировавшие результаты ударов Сил обороны Украины по арсеналу ГРАУ в Костромской области. Этот арсенал, расположенный возле населенного пункта Нея, был атакован накануне, 6 января.

Судя по снимкам, было по меньшей мере четыре результативных прилета. Об этом пишет Telegram-канал Exilenova+.

Было минимум четыре прилета

Спутниковые снимки снова обеспечили Силы обороны Украины данными объективного контроля по результатам нанесенных по военным объектам врага ударов. На сей раз они запечатлели точки прилетов на территории 100 арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления минобороны РФ (ГРАУ) возле Неи в Костромской области.

«Появились спутниковые снимки последствий атаки по 100-му ГРАУ, на которых можно определить геолокацию складов, подвергшихся атаке», – отмечает канал.

Всего на снимках видны точки четырех прилетов.

Первая из пораженных локаций расположена по координатам 58.262193, 43.846491.

Вторая локация – 58.262530, 43.854597.

Координаты третьей локации: 58.264514, 43.854796.

Четвертый прилет поразил объект по координатам 58.261778,43.856097.

Что известно об атаке

О том, что Силы обороны атаковали арсенал ГРАУ в Костромской области РФ, стало известно накануне. Жители города Нея всю ночь на 6 января слышали взрывы, в частности в районе арсенала № 100 (в/ч 55486).

Поражение произвели воины ЦСО «А» СБУ.

Власти Костромской области заявили, что причиной взрывов стали «обломки беспилотников», на место отправлены значительные силы спасателей и медиков. Из-за мощной вторичной детонации была объявлена эвакуация местных жителей из Неи и районов, расположенных поблизости от арсенала.

«Это был важный для врага арсенал, поскольку с него поставлялись боеприпасы для складов низшего уровня западного и центрального направлений», – комментировал поражение источник OBOZ.UA в спецслужбе.

Пораженный арсенал входит в систему обеспечения сухопутных войск, ВДВ и ВКС РФ. Объект выполняет функции учета, технического обслуживания, хранения и подготовки к отгрузке артиллерийских боеприпасов, а также ракет тактического и оперативно-тактического уровней.

По подсчетам Defense Express, упомянутый объект стал уже пятым арсеналом ГРАУ, который был поражен за время полномасштабной войны. Этот стратегический склад боеприпасов оказался самой отдаленной от границы с Украиной целью этой категории: расстояние до него составляет около 900 км. До него самым отдаленным пораженным арсеналом был 51 арсенал ГРАУ в Московской области.

Defense Express также отмечает, что этот арсенал оккупанты использовали достаточно активно: спутники регулярно фиксировали перемещение штабелей ящиков.

«Общее количество боеприпасов и их типы, которые были на момент удара на этом арсенале, неизвестно, но возможно оценить общую емкость 100-го арсенала ГРАУ. В частности известно, что проектная емкость уже упомянутого 51-го арсенала ГРАУ площадью 3,5 кв. км – 264 тыс. тонн. В то же время 100-й арсенал ГРАУ имеет площадь около 2 кв. км и таким образом его проектная емкость может составлять около 150 тыс. тонн», – указано в сообщении.

В то же время, подчеркнули в Defense Express, общие объемы боеприпасов на этом арсенале могут быть как больше (ведь в российской армии достаточно легкомысленно относятся к соблюдению проектных и других норм), так и меньше (склад мог не быть заполнен полностью) от оценочных объемов хранения.

